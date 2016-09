As menores cidades do Acre têm a maior quantidade de prefeituráveis

As menores cidades acreanas possuem a maior quantidade de candidatos à prefeitura nas eleições deste ano. Mâncio Lima, com 17,5 mil habitantes e R$ 4,7 milhões de repasses por meio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) em agosto, aparece com oito aspirantes ao cargo do Executivo.

Feijó, Marechal Thaumaturgo e Porto Acre aparecem com a segunda maior quantidade de políticos que disputam a cadeira de prefeito, chegando a sete candidatos cada um dos municípios.

Brasileia e Bujari aparecem com apenas dois candidatos cada na disputa pelo Executivo municipal, sendo que a cidade da fronteira recebeu em agosto R$ 5,5 milhões.

Rio Branco, a capital do Estado e a que mais recebe repasses, possui quatro interessados na prefeitura.

Ao todo, 85 pessoas buscam conquistas os votos dos eleitores e administrar um dos municípios, sendo que boa parte deles possuem dificuldades com o sequestro de recursos pela Receita federal para o pagamento de dívidas previdenciá- rias. Na relação ainda existem nove cidades em que políticos disputam o direito à reeleição.

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) organizou, por meio de um levantamento dos dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), um ranking de capitais com a maior quantidade de capitais com candidatos e Minas Gerais está em 1º lugar com 2.412 prefeituráveis. São Paulo aparece em segundo, com 2.184 candidatos.