Assaltante e morto a tiros durante assalto frustrado

Na noite de sábado 10/09, um homem foi morto na avenida Amadeu Barbosa com vários tiros.

Segundo informações, dois homens chegaram em uma motocicleta em um lanche, e o garupa teria descido da moto e foi até os clientes e funcionários do lanche de posse de uma escopeta, o acusado teria anunciado o assalto.

Depois de tomar os telefones celulares de algumas vítimas, o acusado saiu em direção a moto que o estava esperando para fugi, mas no lanche tinha um cliente armado que teria reagido ao assalto vindo a atirar contra o assaltante que foi atingindo com vários disparos, o acusado não resistiu e morreu no local.

O compassa que estava em cima da motocicleta quando viu os tiros tentou sair mas teria estancado e caiu, ele largou a motocicleta e saiu correndo, deixando a motocicleta para trás.

Policiais militares foram acionados e ao chegarem no local já encontraram o assaltante morto, segundo a polícia, com o acusado também foi encontrado uma escopeta calibre 20 municiada.

O IML foi até o local e após a realização da perícia levou o corpo para exames mais detalhados.

Segundo a polícia, o assaltante morto não tinha nenhum documento e por isso até aquele momento não tinha identificação o morto.

Várias viaturas da polícia saíram em busca do segundo acusado que teria fugido a pé.

