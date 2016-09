Homem é assassinado com tiro na nuca no bairro Taquari

Welington de Oliveira Machado, 35, foi morto na noite de sábado (10), com um tiro na cabeça. O crime aconteceu na Rua Jatobá, no bairro Taquari. Segundo informações da esposa da vítima, ele trabalhava de engraxate no centro da cidade de Rio Branco.

Welington tinha acabado de chegar a casa quando dois homens armados iniciaram os disparos, um atingiu a cabeça. A esposa disse que Welington não teve tempo de correr e morreu na sala da pequena casa de madeira.

Policiais do 2º Batalhão estiveram no local e ouviram testemunhas e a mulher da vítima. A esposa disse aos policiais que o crime pode ter sido motivado “por vingança”, ela disse que Welington havia discutido e batido em uma mulher com a qual ele tem um filho, ela é irmão de um dos acusados da execução.

Selmo Melo