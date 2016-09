Feijão e arroz encarecem prato

O feijão e o arroz deram um gosto salgado no prato no morador de Rio Branco, em agosto. Os preços desses produtos tiveram altas de 6,30% e 4,30%, respectivamente, no mês passado. Somente o feijão já acumula 108,99%neste ano. Os dois grãos e o leite 6,0% apresentaram os maiores pesos na cesta básica da capital acreana no oitava mês, conforme dados da Seplan.

O custo da cesta básica em agosto, ficou R$401,05 ligeira queda em relação ao mês anterior, quando chegou a R$404,22. Dos 12 itens, seis produtos tiveram alta. Além do feijão, do arroz e do leite, também tiveram aumento dos preços, café, açúcar e manteiga.

De acordo com a Seplan, p custo do feijão foi influenciado pela questão climática dos estados produtores que abastecem a região.

Já a alta no valor do arroz ocorreu, conforme a Seplam, devido ao período de entressafra do produto. O valor médio do quilo do grão ficou mais caro em 24 cidades.

Em comparação a agosto de 2015.a cesta básica em Rio Branco apresentou aumento de 18%, segundo Dieese.

Para comprar uma cesta básica, em agosto, uma família de quatro pessoas que vive em Rio Branco precisou desembolsar mais de um salário-mínimo, cerca de R$ 1,204,50.