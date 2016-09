Governo promove clínicas de design para artesãos no Acre

Com o objetivo de promover a competitividade de produtos artesanais de diversas tipologias, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Pequenos Negócios (SEPN), em parceria com o gabinete da primeira-dama Marlúcia Cândida e o Sebrae Acre, realiza a partir da próxima segunda-feira, 12, as clínicas de design que vão envolver artesãos em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Em Rio Branco, a palestra de abertura será às 18 horas, na Biblioteca da Floresta, para duas turmas de artesãos. Já em Cruzeiro do Sul, será às 18 horas, no Sebrae, com duas turmas de artesãos.

Essa é a 9ª ação do convênio Artesanato Sustentável n° 002/2016, celebrado com o Sebrae em julho deste ano, com foco na ampliação do mix de produtos, utilizando criatividade, inovação, design e produção sustentável.

Para isso, estarão em destaque os segmentos de produtos em madeira, borracha, sementes, cerâmica, bambu e outros.

Para cumprir o propósito de dar mais visibilidade à identidade regional, garantindo a qualidade e assegurando novos mercados, a metodologia se dará em três etapas, entre setembro e dezembro, com a intermediação das consultoras de design Mazarelo Carneiro de Miranda, do Sebrae Minas Gerais, e Aryanny Cadaxo.

Segundo a coordenadora do Artesanato Acreano da SEPN, Marilda Brasileiro, o aprendizado permitirá aos participantes uma vivência concreta e lúdica, que possibilitará que cada artesão consiga aplicar na produção as próprias experiências vividas, por meio da abstração e internalização de conceitos, métodos e significados.