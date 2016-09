Escolas de Acrelândia devem racionar água

Com a crise hídrica enfrentada pela população de Acrelândia, 13 escolas municipais devem iniciar um racionamento de água e usar o recurso apenas quando for estritamente necessário. De acordo com o secretário de educação da cidade, Nilson Mendes, a prefeitura deve fazer campanhas de conscientização contra o desperdício. O objetivo, é evitar a paralisação das aulas e também que o ano letivo seja afetado.

O município passa por racionamento desde o dia 6 de setembro devido à seca do reservatório de água. O secretário explica que as escolas possuem poço, mas a água é usada apenas para beber ou para cozinhar.

Já a água enviada pelo Departamento de Pavimentação e Saneamento (Depasa) abastece os banheiros, é usada na limpeza e lavagem de roupas de crianças que ficam na creche, entre outros serviços. É nessas situações que deve ocorrer o racionamento. No entanto, o órgão afirma que o abastecimento será garantido às escolas.

Justino Queiroz, diretor de gestão estratégica da Secretaria Estadual de Educação (SEE) informou que as duas unidades estaduais não dependem totalmente do abastecimento, pois possuem poço artesiano. Por isso, as aulas nessas escolas não serão paralisadas.

O diretor-presidente do Depasa, Edvaldo Magalhães, disse no domingo (11), que o abastecimento está garantido e a população continua recebendo água a cada dois dias. Na terça-feira (13), o órgão deve discutir se aumenta o racionamento para três dias. “Até o momento estamos otimistas”, afirma o diretor. Com informações do G1.