A TRIBUNA goleia e garante classificação na Copa Sinjac

Com uma vitória incontestável de 4 x 1 sobre o jornal Opinião na manhã do último domingo (11), A TRIBUNA/Página 20 foi a 1ª equipe a se classificar para as semi finais do campeonato da imprensa.

O tão esperado confronto com o Jornal Opinião, que até a partida era a única equipe invicta na competição foi o jogo da redenção.

Além da goleada, A TRIBUNA garantiu a classificação com uma rodada de antecedência e assumiu a liderança isolada da competição com 13 pontos.

Alexandre (2), Regiclay Saad (1) e Whiley Araújo marcaram os gols da vitória, enquanto Palmiro descontou para o Opinião.

No próximo domingo acontece a última rodada da fase de classificação, onde 4 equipes brigam pelas três vagas restantes.

Outros resultados

No primeiro jogo aconteceu o 1º W x 0. A TV 5 não compareceu para enfrentar a TV Rio Branco.

Na outra partida, Sistema Público e Tv Gazeta empataram em 1 x 1.