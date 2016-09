Eliane se diz abalada por ataques

Ao lado do candidato a vice prefeito Alysson Bestene (PP), Eliane Sinhasique (PMDB), candidata a prefeita de Rio Branco se disse abalada pelo que qualificou de terceiro ataque que sofreu nas redes sociais contra sua honra.

Mostrando-se emocionada, a candidata disse que “encara qualquer debate, desde que seja no campo das propostas, mas repudia mais um ataque do qual foi vítima nas redes sociais”. “Só porque eu sou mãe solteira estão me atacando dessa forma? Venha debater comigo no campo das ideias, das propostas. Porque nossa sociedade do século XXI não aceita mais esse tipo de comportamento, machista, opressor. Eu estou aqui pra dizer basta tudo isso”, desabafou.

Sinhasique foi atacada pelo internauta identificado como Marcos França Maia, que em sua página no facebook postou ofensas contra sua honra e seu trabalho profissional. O post de caráter misógino e preconceituoso foi feito neste fim de semana.

A candidata disse acreditar que esses ataques são orquestrados e teriam como mentores intelectuais seus adversários políticos, especificamente do Partido dos Trabalhadores. Não esclareceu que provas têm dessa afirmação.

“Eu me sinto fortalecida pra continuar com a nossa campanha, quer o PT queira ou não. Nós estamos na campanha e vamos até o final. Pode vir o ataque de onde vier, mas nós não vamos baixar nossa cabeça diante desse tipo de atitude, desse tipo de agressão”, disse a Sinhasique.

Quando falou do seu relacionamento institucional com o prefeito Marcus Alexandre, seu principal adversário, Sinhasique disse que sempre houve respeito mútuo.

“Sempre foi o mais respeitoso possível. Nunca ataquei, nunca disse absolutamente nada. Sempre debati com ele no campo das ideias. Da minha parte nunca se teve uma postura deselegante para com o meu adversário, nunca”, afirmou. E admitiu que sempre recebeu o mesmo tratamento por parte dele, sem agressões ou ataques.

A candidata disse que seus advogados estão analisando o caso para decidir que medidas serão adotadas com a intenção de responsabilizar o autor das agressões na esfera judicial.

Autor dos ataques é foliado ao DEM e defende Michel Temer

O internauta Marcos França Maia, autor dos ataques virulentos contra Eliane Sinhasique se apresenta nas redes sociais como tecnólogo em Heveicultura, funcionário da secretaria de Planejamento do Estado. Disse que já trabalhou na prefeitura de Rio Branco. Intitulando-se “o homem chamado trabalho”, em seu perfil defende com veemência o governo Michel Temer, pregou a queda da presidente Dilma e confirma sua filiação ao DEM, partido da base de sustentação de Eliane Sinhasique, integrante da coligação.

Agoira pela manhã, a direção do PT expediu atestado da Justiça Eleitoral afirmando que Marcos França Maia não é e nunca foi filiado ao partido. Ele é desconhecido entre os membros da Frente Popular.

Em seu perfil, ele ainda informa que é engenheiro agrônomo formado na Universidade de Lavras- MG e torcedor do Clube Atlético Mineiro. Sua citação favorita é “Ame primeiro a ti, depois a ti e depois aos outros”. Na pagina, demonstra admiração pelo Padre Fábio de Melo e frequenta a Paróquia de Santa Inês.

Exemplo de Postagem na página de Marcos França Maia:

Prefeito repudia ataques e diz que também é ofendido

O prefeito da capital e candidato à reeleição Marcus Alexandre repudiou hoje os ataques nas redes sociais contra a candidata Eliane Sinhasique e disse que não admite, não concorda, não estimula e não permite esse tipo de ação em sua campanha. Ressalta que tem debatido ideias, sempre no mais alto nível, embora também receba, diariamente, ataques rasteiros pelas redes sociais.

“Atribuo esses absurdos a pessoas que não entendem os limites da campanha política, que não aprenderam com o convívio democrático de ideias. Os que me ofendem, entrego a Deus, que saberá mostrar o caminho”. Marcus Alexandre negou que o autor das postagens faça parte do PT ou da estrutura da campanha ou ainda que sequer o conheça. E pediu para que, na reta final, o foco seja debater os temas mais importantes para Rio Branco, o que ele sempre procurou fazer.