Fim de semana com 13 acidentes nas rodovias do Acre

O fim de semana foi de muito trabalho para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia e no Acre. Segundo dados da corporação, 18 pessoas foram autuadas por dirigir sob efeito de álcool e uma presa. No total, foram fiscalizados 1.523 veículos e 2.214 pessoas fizeram o teste do bafômetro.

Nas últimas 48 horas, a PRF registrou nas rodovias federais dos dois estados a ocorrência de 13 acidentes que resultaram em 15 pessoas feridas e uma morte. Além disso, foram flagrados 282 veículos com velocidade acima da permitida para o local.

Para tentar conscientizar os motoristas sobre segurança no trânsito, a PRF fiz que 333 pessoas receberam orientações de educação de trânsito.