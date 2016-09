Bônus fiscais da Lei de Incentivo ao Esporte são entregues em Rio Branco

Os bônus fiscais do edital da Lei de Incentivo ao Esporte foram entregues aos contemplados de Rio Branco e região do Baixo Acre na manhã desta segunda-feira, 12, na Arena da Floresta. O apoio total é no valor de R$ 500 mil e beneficia pessoas físicas, jurídicas e entidades representativas da categoria esportiva dos 22 municípios. Ao todo, mais de 130 projetos foram aprovados no estado.

De acordo com o coordenador da lei, Geraldo Dias, o projeto disponibiliza incentivo fiscal para que seja desenvolvido em diversas modalidades esportivas no Acre.

“Com esses bônus, as pessoas trocam nas lojas de materiais esportivos e pegam os itens de que sua instituição precisa. Começamos a distribuir em Rio Branco hoje e, a partir de quarta-feira, entregaremos para os demais municípios”, explica.

A Escolinha Waldemar Maciel, localizada no bairro Calafate, foi uma das selecionadas para receber o benefício. O coordenador Paulo Dutra conta que esta é a primeira vez que eles são contemplados, e o valor ajudará com a compra de materiais.

“Com esse valor, vamos comprar bolas, redes e coletes, entre outros. Recebemos na nossa escolinha mais de 40 meninos, na faixa entre 13 e 16 anos, e esse benefício ajudará com que continuemos seguindo neste projeto”, destaca.

O edital da Lei de Incentivo ao Esporte foi aberto em abril deste ano e encerrado em maio. A divisão dos recursos foi feita com base no censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2015 de cada região do Acre.