Banco da Amazônia abre inscrições para editais de patrocínio

Na ultima segunda-feira, 5, o Banco da Amazônia divulgou seus editais públicos de patrocínio para projetos com execução em 2017. A partir desta data até o dia 21 de setembro, produtores que atuam nas áreas cultural, esportiva, social e ambiental, além do apoio a exposições e congressos, podem apresentar projetos e concorrer aos recursos disponíveis nos três processos seletivos que a instituição financeira está lançando. São eles: Edital de Seleção Pública de Patrocínio, Edital de Chamada Pública de Projetos com Lei Rouanet e Edital de Pautas do Espaço Cultural Banco da Amazonia.

O primeiro se destina ao financiamento de feiras que incentivem o desenvolvimento do agronegócio regional, micro e pequenas empresas e o turismo na região. E, ainda, projetos ambientais de cunho educativo, além de ações na área social voltadas à garantia dos direitos da criança e do adolescente, prevenção à violência contra a mulher, ações de combate à fome e à extrema pobreza, dentre outras.

O Edital de Patrocínio também contemplará iniciativas culturais nas áreas de literatura, para projetos de incentivo à leitura e formação de novos leitores, música, audiovisual, para exibições, mostras e festivais regionais, e artes cênicas. Outra área contemplada é a esportiva, onde está previsto aporte de recursos para projetos esportivos olímpicos e paralímpicos nas mais diversas modalidades. Para esse edital, o Banco da Amazônia prevê investimentos de R$ 35 mil para cada projeto aprovado.

“A prioridade é investir em ações que difundam a cultura da Amazônia e estejam aliados às políticas públicas e sejam feitos em parceria com os diversos atores sociais. Também valorizamos àqueles comprometidos com o desenvolvimento sustentável da região”, explica Luiz Lourenço Neto, gerente de Imagem e Comunicação do banco.

O Edital da Lei Rouanet é para o patrocínio de projetos incentivados pela lei federal, apresentados por entidades privadas e sem fins lucrativos, nas áreas de teatro, dança, performance, ópera e circo. Também se destina a projetos de música (erudita ou instrumental), cinema (mostras e festivais) e artes visuais (realizados no Espaço Cultural Banco da Amazônia). Nesse último caso, as ações devem estar vinculadas à região e podem ser na forma de desenho, pintura, gravura, técnicas mistas, fotografia, escultura, objeto, instalação e mídias contemporâneas.

O Edital de Pautas do Espaço Cultural Banco da Amazonia se destina à seleção de projetos culturais para concorrer ao “Prêmio Banco da Amazônia de Artes Visuais 2017”. Os selecionados expõem no espaço cultural da instituição, em Belém do Pará. Cada projeto receberá até R$ 25 mil. Os resultados dos editais estão previstos para serem divulgados até o dia 30 de dezembro. Mais informações no site www.bancoamazonia.com.br.