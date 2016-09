Onze cidades do Acre não possuem defensores públicos

Mais da metade dos municípios do Acre estão sem defensores públicos. Das 22 cidades acreanas, apenas 8 tem algum defensor nomeado. O defensor público atua em causas judiciais de pessoas que não podem pagar por um advogado.

Atualmente o Acre tem 49 defensores públicos. O último concurso foi realizado em 2013. Mas muitos defensores se aposentaram ou desistiram da função. Segundo o sub-defensor público geral do Acre, Dion Nóbrega Leal, para um atendimento ideal, o estado precisaria de pelo menos 61 servidores.

Para tentar resolver esse problema, o governo do estado aprovou nesta semana o pagamento de advogados dativos – profissionais que não pertencem à Defensoria Pública mas assumem o papel de defensor.

A Defensoria Pública do Acre anunciou que deve divulgar nos próximos dois meses o edital do concurso de defensores para suprir pelo menos 12 vagas no estado.