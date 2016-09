Embaixada dos Estados Unidos realiza palestra sobre vistos na Ufac

O Departamento de Estado dos Estados Unidos, por meio de sua embaixada em Brasília, realiza, na Universidade Federal do Acre (Ufac), uma palestra sobre vistos para estudantes; opções de intercâmbio para professores e pesquisadores; e o programa de intercâmbio “Trabalho de Verão e Viagem” (“Sumer Work and Travel”), para estudantes que procuram experiência de trabalho no período máximo de três meses.

A palestra acontece na próxima segunda-feira, 19, às 9h, na sala de reunião do Órgão dos Colegiados Superiores. A responsável pela emissão de vistos, Talita Teixeira, explicou, através de e-mail, que muitos estudantes têm demonstrado interesse em programas intensivos de inglês, conferências acadêmicas e diferentes programas de intercâmbio. Talita disse, ainda, que o objetivo da palestra é falar sobre o que representa um visto de estudante F-1 e as diferentes opções para intercâmbio com o visto J-1.

A palestra será proferida pela vice-consulesa Janny Gately e pelo analista de vistos Hugo Schmidt, da seção consular de Brasília.