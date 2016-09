Após esforços do governo, Dnit lança edital de recuperação da BR-364

Depois de um longo processo de estudos e parceria entre os governos federal e estadual, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) lançou na última semana o edital de licitação para recuperação e manutenção da BR-364 entre Sena Madureira e Cruzeiro do Sul. O valor global dos serviços chegará a quase R$ 300 milhões.

O edital 2693/2016-00 é motivo de comemoração para o governo do Estado, já que o governador Tião Viana tem lutado incansavelmente pela manutenção da BR-364, que não fecha para trafegabilidade desde o início do seu governo, garantindo a integração do Acre.

Em maio de 2015, ele buscou ajuda diretamente com a então presidente Dilma Rousseff e o Ministério dos Transportes, conseguindo a liberação imediata de R$ 78 milhões, que foram aplicados em obras emergenciais.

Para este ano, ainda junto à presidente, ele havia conseguido a liberação de R$ 230 milhões com o Dnit.

“Essa é uma ação de suporte que vai além da emergencial, dando início à reconstrução da rodovia com as melhores bases da engenharia e infraestrutura rodoviária disponíveis. Tenho muita gratidão à presidente Dilma Rousseff, pela mão estendida ao Acre nesta hora que a gente tanto precisa”, agradeceu Tião Viana.

Agora, empresas estão apresentando propostas para assumir os seis trechos em que a rodovia foi dividida, por meio do Programa de Contratação, Restauração e Manutenção por Resultados (Crema). Os contratos terão duração de três anos.

O programa Crema será capaz de assegurar a manutenção das boas condições da rodovia por um prazo que pode ser superior a três anos.

A expectativa é de que o processo licitatório seja encerrado em outubro, para que as obras já comecem em novembro.

Segundo o supervisor do Dnit, Tiago Caetano, no primeiro ano de obras será feita toda a recuperação da rodovia. Já nos dois anos seguintes, as empresas ficarão responsáveis pela manutenção da obra.

“Tivemos alguns atrasos com o andamento dessa obra, principalmente porque ainda não temos uma superintendência própria do Dnit no Acre. Mas agora, com o lançamento do edital, esperamos que todo o processo flua de forma rápida”, conta.