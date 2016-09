Coluna Bom Dia

Caiu a máscara

A deputada e candidata Eliane Sinhasique tem várias virtudes e qualidades, mas sempre foi criticada por um problema: a impulsividade. Ela não pesquisa, não se aprofunda, não vai fundo, faz as críticas e posicionamentos de forma superficial e algumas vezes acaba quebrando a cara, como aconteceu ontem.

Quem ofende

Da mesma forma com que ela foi atacada de forma covarde e absurda, agiu sem refletir ao atribuir de pronto as ofensas a uma suposta articulação do PT, do prefeito Marcus Alexandre, de seus adversários. A versão não durou uma hora e a máscara caiu.

O ofensor – e a coluna não vai divulgar mais o nome, para não dar audiência a baixarias – é um engenheiro agrônomo, que parece ter boa formação profissional, mas que em seu Facebook faz uma estranha miscelânea de política, religião e machismo explícito.

Postagens

Entre postagens de amor à esposa e ao filho, desanca com Dilma e Lula, elogia Michel Temer e ataca a Lei Maria da Penha. Nada mais distante de um perfil de militante esquerdista.

Filiado

Pior ainda, descobriu-se que o senhor é filiado ao DEM, um partido da coligação de Eliane. Seria uma teoria da conspiração digna da CIA acreditar que o PT infiltrou um militante no DEM para atacar ao mesmo tempo Dilma e Eliane. Claro que não.

Misógino

O internauta é só um misógino, machista, preconceituoso, que acredita falar com anjos, na força do pensamento positivo e divulga memes dos Trapalhões nas redes. E a candidata Eliane Sinhasique o fez virar o principal personagem da campanha do fim de semana e da segunda-feira.

Pesquisa

Bastaria uma medida simples, que foi o que A TRIBUNA fez: acessar sua página no Facebook, para toda a conspiração de Eliane vir abaixo.

Prejuízo

Com isso, o que seria uma bomba na campanha, virou um traque, a denúncia de Eliane se voltou contra ela, por um vitimismo exacerbado. Ela não ganhou um voto com isso e pode ter perdido alguns.

Coerência

A primeira medida da campanha de Marcus Alexandre, depois do espanto, foi buscar saber quem era o sujeito das postagens. Pediram ao TRE um comprovante de que ele não era filiado ao PT e descobriram que sua filiação era ao DEM de Bocalom.

Tranquilo

Por isso, o candidato Marcus Alexandre respondeu com tranquilidade à suposta crise, condenou os ataques e mostrou que nada tinha a ver com aquilo, até porque se preocupa, sem fazer alarde, com as baixarias que ele próprio enfrenta nas redes.

Nota

O PMDB, que sempre reage com lentidão excessiva, no fim da tarde, quando tudo já estava esclarecido, ainda insistiu em culpar o PT. Muito atrasado.

Expulsão

Agora, Bocalom anuncia que vai expulsar o militante, que deve esbravejar mais um pouco para sua dezena de amigos no Face e a campanha segue, como deve ser, debatendo temas e propostas.

Baixarias

Não é só em Rio Branco que acusações e baixarias tomam conta da campanha. No interior, a coisa está feia, do pescoço para baixo é considerado canela, como se diz no futebol de várzea.

Sena

Em Sena Madureira, a briga entre os dois candidatos oposicionistas pode chegar às raias da violência. Depois que o deputado Nelson Sales levou ao comício supostas irregularidades fiscais do candidato Mazinho, a resposta veio rápida.

Empréstimos

Veio agora a denúncia de supostos empréstimos bancários sem lastro de Nelson Sales e questionamentos sobre seu enriquecimento rápido. É a vez do deputado na berlinda.

Acontecimentos

Houve outras ações ontem na cidade, que terão impacto direto nas eleições. Até o dia 2, o clima vai ferver.

Cruzeiro

Em Cruzeiro do Sul, também, o nível está caindo. É a lei de Murici, cada um por si. Há um reconhecido crescimento de Henrique Afonso e de Carla brito, mas não se sabe se suficiente para brecar Ilderlei Cordeiro.

Travesti

Um candidato transexual anda dizendo que não vai deixar o candidato Ilderlei fazer com a cidade o que fez com ele. É o passado de Ilderlei. A coluna nem se atreve a imaginar o que ele teria feito. Eles que se entendam…

Educação

O senador Jorge Viana levou à tribuna do Senado os resultados do IDEB em Rio Branco, destacando os feitos do prefeito Marcus Alexandre e sua equipe com o grande aumento de nota.

Elogio

Uma surpresa foi o aparte e o elogio vindos do senador Cristóvam Buarque, ácido crítico do PT e da esquerda, que votou contra Dilma e enfrenta as consequências disso. Cristóvam, senador do PPS, destacou que o crescimento da nota de Rio Branco é extraordinário, quase inédito e cumprimentou pelos resultados.

Brasileia

O juiz federal Jair Facundes pode decidir esta semana, se o prefeito Everaldo Gomes volta ou não para a prefeitura de Brasileia. O Ministério Público Federal se posiciona pela manutenção do afastamento.

Influência

Não se pode avaliar, nesse momento, se uma eventual volta de Everaldo Gomes ao cargo ajudaria ou atrapalharia seus seguidores e partidários. Mas, iria botar ainda mais fogo na campanha.

Atropelamento

Uma historia mal contada apareceu ontem em Tarauacá. O caçambeiro e ex-policial, conhecido como Mundola quase teria atropelado o senador Gladson Cameli e o deputado Nicolau Júnior. A situação ficou tensa. A polícia foi chamada e a confusão formada.

Acirrado

A eleição em Tarauacá está acirrada, segundo informações que chegam à coluna. Ninguém se arrisca a apontar o resultado.

Receita Federal

A Receita Federal vai aprimorar mecanismos de controle fiscal nas fronteiras e de vigilância contra contrabando e tráfico de drogas. O Acre será um dos alvos. Novos equipamentos devem ser instalados, incluindo reconhecimento facial, infravermelho, vigilância explicita e outras ações.

Acrelândia

Está confirmado o afastamento do prefeito de Acrelândia, Jonas Dales. A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre negou a concessão de efeito suspensivo à tentativa de reverter decisão liminar proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Acrelândia, determinando o seu afastamento do cargo por suposto ato de improbidade administrativa.

Greve

A greve dos bancos incomoda os clientes, mas é um movimento legítimo e que vem se firmando, com muita adesão. Na Capital, 70% das agências estão fechadas ou funcionando precariamente.

TCE

O Tribunal de Contas recomendou efusivamente aos prefeitos que se abstenham de fazer despesas com festas e comemorações, enquanto setores como Saúde e Educação ficam sem recursos e os funcionários com ameaça de salários atrasados.

Clima

Acreano virou americano e vive de olho no clima. Nos Estados Unidos, apenas o mercado e a previsão do tempo têm a grande atenção da maior parte da população. Aqui ficou mais ou menos dessa forma…

Previsão

A previsão mais otimista para Rio Branco é a continuidade pelo dia de hoje, terça-feira, do vento que ameniza o calor infernal. Esse vento vem da Argentina e a combinação de fatores pode causar chuvas isoladas no Acre. O fumaceiro só se dissipa no meio da semana, se tudo der certo…

Desperdício

Algumas localidades vão ter racionamento de água, não tem jeito. O jeito é diminuir o desperdício, que no Acre chega a inacreditáveis 60%. De cada dez litros de água, seis são jogados fora pelo mau uso.

Antes

Moisés Diniz deu uma rápida passada por suas bases no Acre antes de votar pela cassação de Eduardo Cunha. Pilique é o candidato do PCdoB na chapa que tem um professor do PT como vice em Assis Brasil. Além do Cacique, várias outras lideranças foram prestigiar a campanha do camarada.

Feira

Enquanto isso, Sena Madureira se prepara para mais uma edição da AgroPurus, a principal feira de negócios do Vale do Iaco. Criada pelo prefeito Mano Rufino, começa dia 17 de setembro com uma vasta programação.

Agitado

O fim de semana realmente foi agitado na política, na capital e no interior. Caminhadas, carreatas, cicleatas… Cada um a seu modo na luta por um voto.