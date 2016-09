Governador garante liberação de recursos para o sistema prisional

Em agenda em Brasília nesta segunda-feira, 12, o governador Tião Viana se reuniu com o ministro da Justiça, Alexandre Moraes. Durante o encontro, eles estabeleceram uma parceria entre o governo do Estado e o governo federal para o fortalecimento do sistema prisional acreano.

O governador assegurou a liberação de novos recursos federais da área de segurança que serão utilizados, principalmente no fortalecimento do apoio de saúde do sistema prisional do Acre e no centro de monitoramento, com a aquisição de novas tornozeleiras eletrônicas.

Tião Viana e Alexandre Moraes aproveitaram a oportunidade para realizar um entendimento sobre a construção de novos presídios no Acre, em mais uma parceria entre governo estadual e federal.