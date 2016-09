Começa hoje o maior evento científico da educação básica

A Viver Ciência – Mostra Acreana de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, maior evento de promoção da iniciação científica da educação básica do Acre, começa nesta terça-feira, 13.

“A grande ideia deste ano é levar para a universidade, que é um espaço de produção científica, os trabalhos do âmbito da educação básica e confirmar que a escola é também um local de difusão do conhecimento”, explica o secretário de Estado de Educação e Esporte, Marco Brandão.

O gestor explica ainda que a mostra é uma forma de valorizar e desenvolver o espírito empreendedor, criativo e investigativo dos alunos acreanos: “É uma oportunidade que a sociedade tem para conhecer os grandes trabalhos dos estudantes que estão sendo desenvolvidos nas escolas do nosso estado “, destaca Brandão.

A abertura da mostra será às 14h30, no teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac). O evento vai até o dia 15, e as atividades irão ocorrer simultaneamente, em cinco locais da universidade, centro de convenções, bloco do Niead, sala ambiente dos órgãos do colegiado e Parque Zoobotânico.

Educação e Saberes Amazônicos

Em sua segunda edição, a Viver Ciência, traz como tema Educação e Saberes Amazônicos, com o intuito de aproximar, agregar e pluralizar ainda mais a diversidade do evento.

“O tema deste ano é bem regional e abriu possibilidades para as mais diversas pesquisas relacionadas à Amazônia. Tanto que nesta edição registramos maior adesão dos profissionais de ciências humanas, porque, como a mostra é de ciência e tecnologia, algumas pessoas achavam que era restrito às exatas e tecnológicas, o que é um equívoco, a mostra contempla todas as áreas. Prova disso é a variedade de trabalhos nos mais diferentes ramos”, explica Aires Pergentino, coordenador da mostra.

Programação

Para discutir os quatro pilares que regem a mostra – educação, ciência, tecnologia e inovação –, o evento reúne uma extensa programação, focando, principalmente, nas ações inovadoras do ensino público do Acre.

Este ano 139 escolas participam diretamente da mostra. Dessas, 105 tiveram blogs educacionais inscritos. Com essa participação, o evento, que é específico da zona urbana e rural de Rio Branco, se estende e abrange quase todos os municípios do estado.

Nos dos últimos dias de evento, 119 projetos estarão na exposição científica e mais de 42 oficinas estarão sendo ofertadas. Além de minicursos, a programação conta com palestras, sessões do cineciência, robótica educacional, expedições científicas, papo jovem, planetário e observação astronômica, ciência do cotidiano e ciência divertida.

A Viver Ciência é promovida pela Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) em parceria com diversas instituições do Estado.