Temer anuncia nesta terça pacote de privatizações

O atual presidente Michel Temer divulga nesta terça-feira (13), às 11h no Palácio do Planalto, um pacote que deve prever leilões para concessões na área de infraestrutura, transporte e saneamento, além da privatização de ativos, principalmente no setor elétrico.

Após a primeira reunião do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), cuja criação foi uma das primeiras ações de Temer ao assumir a Presidência, em que as propostas serão apresentadas ao presidente, deverá ser feito o anúncio dos projetos escolhidos para fazer parte dessa primeira fase do programa.

Segundo publicou o portal G1, o comando do PPI está Moreira Franco, aliado de Temer e ex-ministro da Secretaria de Aviação Civil do governo Dilma Rousseff. A concessão dos aeroportos de Florianópolis, Salvador, Fortaleza e Porto Alegre deve fazer parte do pacote a ser anunciado nesta terça.

Devem ser anunciadas ainda concessões de rodovias e ferrovias, além de arrendamento de áreas em portos públicos. Também farão parte do pacote, a venda de parte dos ativos da Eletrobras no setor elétrico.

A oposição ao governo lamenta o pacote de privatizações de Temer e chama o processo de ‘desmonte entreguista’. “Estamos diante da liquidação do maior patrimônio nacional e podemos perder muito mais ainda se a Câmara aprovar o PL4567/16 que tira da Petrobras a operação do pré-sal. O desmonte da Petrobras será o desmonte do País”, declarou o deputado Carlos Zarattini (PT-SP).

O pacote também deve incluir a venda de parte das operações de empresas estaduais de saneamento. Nesta primeira fase, devem ser incluídas a Caerd, Cosanpa e Cedae, que atuam, respectivamente, em Rondônia, Pará e Rio de Janeiro.