Justiça nega candidatura de “Padeiro” e filho assume disputa

O ex-prefeito do Bujari, José Edvaldo Teles, mais conhecido como “padeiro”, teve a candidatura indeferida pelo Juízo da 9ª Zona Eleitoral ontem segunda-feira 12, último dia para julgamento dos pedidos de registros, de acordo com calendário oficial do TSE. Os motivos não foram revelados. Imediatamente, houve uma reviravolta na disputa. O ex-prefeito foi substituído nos registros da Justiça Eleitoral pelo filho, que passa a ser oficialmente o candidato à Prefeitura do Bujari como “Neto Padeiro”.

Um dos principais rivais de Neto será o também ex-prefeito Clóvis Alves de Melo, apoiado pelo governador Tião Viana e pelo atual gestor municipal, “Tonheiro”.

Os demais candidatos a prefeito são Maria Zilmar da Rocha Paiva, Romualdo de Souza Araújo e gari Francisco Chagas de Souza Bessa.

“Não mudará em nada. Vou dar continuidade no plano de governo do meu pai. Vou ter ele do meu lado para ajudar na administração, pelo bem do povo guerreiro de Bujari. Quero herdar várias qualidades dele, entre elas a honestidade e a humildade”, disse Neto padeiro.