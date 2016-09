Vigilante de Cruzeiro do Sul é preso com 4,1 quilos de cocaína na BR-364

O vigilante Emerson de Souza Pinheiro, de 34 anos, natural de Cruzeiro Do Sul (AC), foi preso na noite do último sábado (10) acusado de tráfico de drogas. O homem foi flagrado na BR-364, próximo a Sena Madureira. A polícia encontrou 4,1 quilo de droga na bagagem do suspeito, que estava de carona em um caminhão.

O suspeito foi parado pelos policiais durante uma barragem policial, montada após investigações. De acordo com o delegado responsável pela investigação, Rêmulo Diniz,

o acusado saiu de Cruzeiro do Sul com destino a Rio Branco, e receberia R$5 mil para fazer o transporte.

Segundo o delegado, no momento da abordagem o suspeito não esboçou reação e entregou todo material. O motorista do caminhão foi liberado, já o suspeito será encaminhado para o presídio de Sena Madureira.