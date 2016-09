Idoso é detido tentando entrar em presídio com celulares

Um homem de 78 anos foi detido, ao tentar entrar no Presídio de segurança máxima, em Rio Branco.

Segundo o boletim de ocorrência, o idoso estava com celulares, um fone de ouvido, pendrive e cartões de memória enrolados em papel alumínio na coxa direita. O flagrante foi feito por agentes penitenciários durante a entrada do mesmo no presídio.

O idoso, foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes e foi liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrências (TCO).

O boletim de ocorrência diz que o idoso, para tentar burlar a revista, colocou papel carbono por cima do alumínio. O carpinteiro teria utilizado uma câmara de ar e fita isolante para amarrar os objetos na perna. Apesar do cuidado, o registro policial ressalta que o detector de metal acusou o material. Com informações do G1