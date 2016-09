OAS repassou R$ 5 milhões para Temer

Em diálogo de WhatsApp, divulgado esta semana, veio à tona a informação de que Eduardo Cunha (PMDB-RJ) pressionou Léo Pinheiro, da construtora OAS, por ter dado “5 paus para MICHEL (Michel Temer) direto de uma vez” em 2014, ainda quando este era vice-presidente. O motivo da pressão é de que era preciso também receber mais dinheiro para as campanhas de outros integrantes do PMDB.

De acordo com o que foi publicado pelo site Buzzfeed, o diálogo entre Cunha e Léo Pinheiro também levanta a suspeita de que Moreira Franco, hoje o homem-forte do programa de privatizações do novo governo, arrecadava doações para o PMDB de uma empresa concessionária de aeroporto enquanto era ministro da Aviação Civil de Dilma Rousseff

Na conversa, Eduardo Cunha cobra Léo Pinheiro por ter dado R$ 5 milhões para “Michel direto de uma vez, antes”. O tom de Cunha é de inconformismo. O motivo da irritação do deputado é que Léo Pinheiro não havia feito doações a outros dois peemedebistas da “turma”, o atual ministro da secretaria-geral de Governo, Geddel Vieira Lima (BA), e o ex-ministro do Turismo, Henrique Alves (RN).

Confira o diálogo, que teve início às 13h43 da sexta-feira, 29 de agosto de 2014:

Eduardo Cunha: “E vc ter feito 5 paus para MICHEL direto de uma vez, antes. Todos souberam e dá barulho sem resolver os amigos. Até porque Moreira tem mais rapidez depois de prejudicar vocês do que os amigos que brigaram com ele por você. Entende a lógica da turma? Ai inclui Henrique, Geddel, etc…”

Léo Pinheiro: “Cuidado com a sua análise. Lhe mostro pessoalmente a quantidade dos amigos.”

Cunha: “Eles tão chateados porque Moreira conseguiu de você para Michel 5 paus e você já depositou inteiro e eles que brigaram com Moreira, você adia. É isso”.

Leo Pinheiro: “Você dar, ninguém tem nada a ver com isso. É só a preferência”.