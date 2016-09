Líderes do Peru, Acre e Rondônia debatem melhor uso da Estrada do Pacífico

Está em andamento em Porto Velho, uma reunião entre o Ministério de Comércio Exterior e Turismo do Peru e o governo de Rondônia, para debater oportunidades de negócios entre Peru e Rondônia.

O vice-ministro peruano Edgard Vasquez disse que há todo o interesse do Peru em superar obstáculos de ordem logística e comercial para explorar de forma mais intensa negócios entre o Brasil e Peru por meio da Transoceânica – ou Estrada do Pacífico, como é chamada no Acre. A rodovia, que facilita para Rondônia a entrada de produtos agrícolas naquele país via Acre, é pouco utilizada ainda e existem limitações na cota da quantidade de produtos que pode ser transportado.

Essa cota, a internacionalização do aeroporto Governador Jorge Teixeira e as restrições alfandegárias existentes foram assuntos discutidos pelo vice-governador Daniel Pereira com a missão peruana. Segundo ele, interesses econômicos do sul do Brasil impedem que a transoceânica seja muito mais utilizada pelos produtores da região norte brasileira, sendo inconcebível que um produto de Rondônia saia para o país vizinho pelos portos do sul, o mesmo acontecendo com produtos peruanos que entram no Brasil.

“Muitos caminhões chegam do Brasil vazios. Queremos que cheguem cheios e voltem cheios”, disse o vice-ministro do Comercio Exterior Edgard Vasquez, considerando também que a utilização maior da transoceânica contraria interesses de grupos econômicos. “Estou seguro de que precisamos fortalecer nosso intercâmbio, há potencial para isso. Podemos colocar produtos em cidades do Acre fronteiriças ao Peru e também em Rondônia, e vice versa”, disse.

O diretor-geral do Escritório Comercial do Peru no Brasil Antônio Castillo disse que o comercio entre os dois países cresceu, mas os produtos do Peru continuam entrando pelo porto de Santa Catarina, defendendo a ampliação da cota de produtos que pode ser transportada pela transoceânica. Ele sugeriu, ainda, a criação de um grupo de trabalho com o objetivo de buscar a ampliação do comercio de castanha produzida em Rondônia.