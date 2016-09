Tempo continua quente no Acre mas há previsão de chuvas rápidas e isoladas

O tempo no Acre continua muito quente, mas com ventos intensos vindos do noroeste e possibilidade de chuvas passageiras, não se descartando eventuais temporais, com raios e ventanias.

A umidade do ar mínima, durante a tarde, varia, entre 30 e 50%, em todo o estado, valores baixos para os padrões recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Os ventos sopram, entre moderados e fracos, com fortes rajadas, da direção noroeste, deixando o dia bastante ventilado.

A meteorologia trabalha c com possibilidade de chuvas passageiras, até esta quarta-feira,14, quando a aproximação de uma frente fria de fraca intensidade, juntamente com pulsos úmidos originários do Atlântico, deverão provocar chuvas generalizadas, com alta probabilidade de temporais, no Acre, em Rondônia, em parte de Mato Grosso e no sul e sudoeste de Goiás. Nessas áreas, as chuvas passageiras deverão ocorrer até por volta da próxima sexta-feira, dia 16 de setembro, mas não necessariamente todos os dias.