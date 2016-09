Divulgado resultado do psicotécnico para perito criminal e médico legista

O governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Gestão Administrativa (SGA) e da Secretaria de Polícia Civil, divulga o resultado preliminar dos candidatos aptos no exame psicotécnico para o preenchimento dos cargos de perito criminal e perito médico-legista do concurso realizado no ano de 2015.

Foram aprovadas pessoas para atuação em Brasileia, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira e Tarauacá.

Será facultado ao candidato considerado inapto, e somente a este, tomar conhecimento das razões de sua inaptidão por meio de entrevista devolutiva, a ser solicitada e agendada nos dias 14 e 15 de setembro de 2016, entre 10 horas do primeiro dia até às 18 horas do último dia. Os interessados devem preencher um formulário disponível no portal www.funcab.org, devendo conter, obrigatoriamente, o nome do candidato e o número de sua inscrição.

Após o resultado dos recursos, um novo edital será lançado com as próximas etapas para os aprovados.