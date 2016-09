Criança fica presa em panela de pressão em Brasiléia

Uma menina de 1 ano e 4 meses ficou entalada dentro de uma panela de pressão na manhã desta terça-feira (13), no bairro José Moreira, em Brasileia, cidade distante 232 km de Rio Branco. Homens do 5° Batalhão do Corpo de Bombeiros precisaram ir até a casa para fazer o resgate da criança.

Durante uma brincadeira, a bebê entrou na panela e, como dobrou as pernas, ela acabou presa.

A mãe dela, a dona de casa Maria Rosemeire da Silva, diz que estava arrumando a casa no momento do ocorrido. “Ela estava brincando. Eu tinha botado a panela no chão e, quando vi, ela já estava gritando. Eu me ‘aperreei’ e um vizinho ligou para os bombeiros. Ela está bem.”

Os bombeiros tiveram que usar uma ferramenta para cortar a panela e liberar a criança. “Ela ficou presa com a parte do joelho e lombar dentro da panela. Como tem aquelas bordas viradas, tivemos que usar um material para cortar ferro. Fomos cortando e abrindo a borda com cuidado para não machucar a criança”, contou o sargento Ângelo, que atendeu a ocorrência.

O trabalho de resgate durou, no total, em torno de 10 minutos. “Conseguimos retirar a criança sem nenhum ferimento, com muito cuidado, porque ela podia se mexer. Tivemos que acalmá-la e a tiramos com êxito”, acrescentou o militar.