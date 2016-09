Eleitores podem requerer segunda via do título até 22 de setembro

Para pedido de segunda via do título, o cidadão deve estar quite com a Justiça Eleitoral e precisa estar de posse de documento oficial de identificação (carteira de identidade, de trabalho ou carteiras emitidas por órgãos reguladores de profissão).

A segunda via consiste somente na reimpressão do documento, sem possibilidade de alteração nos dados do cidadão. Os eleitores que pretendem justificar a ausência no dia da eleição, no primeiro turno ou na segunda etapa do pleito (se houver), deverão preencher o formulário com o número do título.

Plantões nos cartórios

Para facilitar o atendimento ao eleitor, os cartórios eleitorais do Acre atenderão durante toda a semana. As zonas dos 22 municípios do Estado estão abertas de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 19h. Nos sábados, domingos e feriados, os atendimentos ocorrem de 14h às 19h.