Aplicativo Boletim na Mão estará disponível a partir do dia 26

A partir do próximo dia 26 o aplicativo Boletim na Mão, desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), estará disponível para baixar gratuitamente nos celulares. A ferramenta, que surgiu com objetivo de dar mais transparência ao resultado da votação por seção eleitoral, teve os últimos testes acompanhados por técnicos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante três dias, em Rio Branco, quando ficou atestado que o software está pronto para utilização.

Segundo a gerente de projetos do TSE, Daniela Zaranza, basta homologar o aplicativo para que ele seja liberado para eleitores de todo o país. “É uma ferramenta de transparência e de fácil acesso”, esclareceu.

O Boletim na Mão utiliza a tecnologia QR Code, um código de barras em 2D que pode ser escaneado pela maioria dos aparelhos celulares que têm câmera fotográfica. A ferramenta permite que qualquer cidadão acesse, de forma rápida, segura e simplificada as informações contidas nos Boletins de Urna que são impressos após o encerramento da votação e afixados em quadros de aviso nas seções eleitorais.

Além da gerente, o assessor de novos projetos da Diretoria-Geral do TSE, Daniel Corrêa, e o analista de sistemas do TRE de Tocantins participaram dos testes juntamente com a equipe de informática do TRE acreano.

Para a secretária de Tecnologia da Informação do TRE-AC, Rosana Magalhães, a expectativa da Justiça Eleitoral é que o aplicativo seja utilizado por um número grande de eleitores em todo o país. “Com esse aplicativo os eleitores poderão participar mais ativamente do processo de apuração da votação nas seções eleitorais”, complementou.