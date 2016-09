Pesquisas da Embrapa integram Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Com o tema “Ciência alimentando o Brasil”, a 13ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) e a Segunda Mostra Acreana de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – Viver Ciência reúnem estudantes, professores e pesquisadores, no período de 13 a 25 de setembro, no Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre, em Rio Branco. A Embrapa participa da programação oferecendo oficinas, palestras, minicursos e estande temático. A abertura dos eventos acontece na terça-feira, às 14h, no Teatro Universitário da Ufac.

Este ano a história da evolução humana, a sua relação com os alimentos e a contribuição do conhecimento científico e tecnológico para tornar a alimentação diária cada vez melhor pontuam o debate do evento nos diversos estados. No Acre, o primeiro dia da Semana contempla, além das palestras de abertura, a realização de painéis com diferentes abordagens relacionadas à problemática da alimentação humana no planeta. A pesquisadora Joana Maria Leite participa do painel “Segurança alimentar e nutricional”.

No estande da Embrapa, instalado no espaço do Viver Ciência, os visitantes poderão aprender sobre clonagem vegetal, por meio da micropropagação de plantas (abacaxi, banana e bambu), análise de solo e suas funcionalidades no uso da agricultura e ainda conhecer espécies de insetos que ocorrem no estado.

Os interessados em conhecer melhor a lua, suas crateras, vales e montanhas poderão observar o satélite, com auxílio de telescópio, na quarta-feira (14). A observação será orientada pelo analista da Embrapa Francisco Carlos da Rocha Gomes, que também ministra oficina de construção de relógio de sol com papelão e palito. “Ao ser alinhado com o polo Sul, esse objeto permite verificar a hora a partir da sombra do sol”, explica.

Outra novidade apresentada pela Embrapa é a realização de voo com drone, também conhecido como Veículo Aéreo Remotamente Pilotado. Segundo o pesquisador Evandro Orfanó, responsável pela atividade, a ideia é mostrar a capacidade da tecnologia de coletar dados e imagens 3D de alta resolução. “Os dados coletados por esse tipo de equipamento são cada vez mais utilizados em diversas pesquisas científicas, inclusive nas áreas florestal e agropecuária”, comenta.

Minicursos

A Embrapa também integra a programação da Semana proporcionando conhecimento sobre temas da pesquisa científica, relacionados à temática do evento. Nos dias 20 e 21 a pesquisadora Tatiana Campos ministra o minicurso “Extração de DNA de plantas”, processo que se constitui como a primeira etapa de uma análise molecular e envolve conceitos de biologia celular, bioquímica, química e segurança em laboratório.

A atividade, dirigida a estudantes de graduação em Ciências Biológicas, permitirá conhecer as rotinas de um laboratório de genética e biologia molecular e estudos sobre diferentes espécies vegetais executados por alunos de pós-graduação. “O laboratório é um ambiente de aprendizagem contínua, onde vivenciamos a Ciência no dia a dia dos experimentos e na formação dos futuros cientistas”, diz Tatiana Campos.

Outro minicurso será ministrado pela pesquisadora Andrea Raposo, no período de 19 a 23 de setembro, sobre o tema “Clonagem vegetal em laboratório”, voltado para estudantes de graduação e profissionais envolvidos com a produção de mudas. “Vamos fazer uma introdução teórica e prática sobre a micropropagação, técnica de multiplicação in vitro que possibilita a produção de mudas de qualidade e maior produtividade. Essas pesquisas permitem aumentar a produção e a oferta de alimentos”, afirma a pesquisadora.

Viver Ciência

O Viver Ciência é um dos eventos paralelos que integram a programação estadual da SNCT no Acre. Voltado para a promoção da iniciação científica na Educação Básica, o evento tem o objetivo de proporcionar a troca de conhecimentos, estimular à criatividade, valorizar a experimentação, a ação investigativa e a adoção de práticas inovadoras pelo público estudantil.

São oferecidas oficinas, palestras, mesas-redondas e apresentações de pôsteres científicos, além de salas temáticas – Brincando com a Ciência, Planetário, Robótica Educacional, Ciência Divertida e Cine Ciência – exposições itinerantes, visitas ao Parque Zoobotânico da Ufac e apresentações artísticas no Palco Cultural. Diversas instituições participam da Mostra com estandes temáticos, no Centro de Convenções da Ufac, até o dia 15.

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é um evento anual, coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), realizado desde 2004. Tem a colaboração de ministérios, universidades, institutos de pesquisa, fundações de apoio à pesquisa, instituições de ensino, museus e centros de ciência, instituições privadas, além de secretarias estaduais e municipais.

No Acre, a edição estadual tem a coordenação da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, com apoio de diversas instituições, entre elas a Embrapa. A iniciativa tem o objetivo de aproximar a população de temas da Ciência e de tecnologias desenvolvidas em prol da sociedade, por meio de eventos que congregam centenas de instituições em atividades de divulgação científica que estimulem a curiosidade e motivem a população a ampliar conhecimentos e discutir as implicações práticas da ciência para a sociedade. Clique aqui para acessar a programação completa do evento e o formulário para inscrição nas atividades .