Justiça impede uso de trio elétrico durante a campanha

O juiz da propaganda eleitoral Luís Vitório Camolez informou que as coligações estão impedidas de usar trio elétrico durante a campanha eleitoral. Explicou que a Resolução n. 23.457/2016, só permite o uso de carro de som ou motocicleta equipada com alto-falante desde que não ultrapasse as recomendações dos órgãos ambientais.

Esta medida, segundo ele, visa evitar a poluição sonora com o uso dos alto-falantes ou amplificadores nos comícios e carreatas nos bairros da Capital. Destacou que a disputa transcorre tranquilamente, pois somente registraram dois pedidos de direito de resposta, a primeira da coligação da Frente Popular do Acre (FPA), a segunda da coligação Rio Branco do Futuro. “Depois de analisar caso a caso, chegamos à conclusão que os dois lados tinham razão e concedemos o direito de resposta”, revelou Camolez.

O magistrado salientou ainda que a legislação em vigência estabelece que os comícios têm que ter horário estabelecido (com previsão das 8 horas às zero hora), mas o encerramento não pode ultrapassar às 2h da madrugada. A propaganda pelas redes sociais, só pelos sites do candidato ou partido, blog, mensageiros e comunicadores, mas fica proibida qualquer tipo de propaganda eleitoral paga, como também, a compra de cadastrados para mala direta, para mandar mensagens para os eleitores.

Em contrapartida, a propagada em vias públicas só é permitida o uso de bandeiras e mesas para distribuição do material dos candidatos, pois os outdoor e bonecos estão proibidos. Os adesivos destinado aos carros não podem exceder 50 por 40 cm ou micro perfurados do tamanho do vidro traseiro. “Fica impedido o despejo de santinhos no dia da eleição”, alertou o juiz da propaganda eleitoral.

Portanto, com as novas regras, contratar uma empresa de serviços gráficos para emitir uma nota fiscal de cinco mil santinhos, mesmo que tenha sido confeccionado dez mil ou recorrer ao velho expediente de clonar o CPF de pessoas físicas para lançá-las como doadora sem que elas tenham conhecimento disso ou de alguém que não tem condições financeiras, como ocorria nos pleitos anteriores, serão consideradas como crime eleitoral.