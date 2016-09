Greve dos bancários completa uma semana no Acre

A greve dos bancários completou uma semana no Acre nesta terça-feira (13). Após os sete dias de paralisação, a adesão atingiu no estado ao menos 89% das agências, segundo balanço do Sindicato dos bancários do Estado do Acre (Seeb-AC), divulgado nesta segunda (12).

O Acre tem 57 agências registradas e, segundo o presidente do sindicato, Edmar Batistela, quase 100% das agências do Banco da Amazônia, Banco do Brasil e Caixa Econômica estão fechadas. Com relação aos bancos privados, Batistela informou que uma agência em Cruzeiro do Sul e outra em Rio Branco estão abertas.

O movimento fechou, em todo o Brasil, quase metade das agências, segundo balanço da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT). De acordo com balanço do comando dos grevistas, 11.531 agências e 48 centros administrativos tiveram as atividades paralisadas. Segundo o Banco Central, o país tem 22.676 agências bancárias instaladas.

Na sexta-feira (9), os bancários decidiram manter a greve iniciada no dia 6, rejeitando a proposta da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) de reajuste de 7%.

Por causa da paralisação, muitos acreanos acabaram recorrendo aos correspondentes bancários e filas se formaram em casas lotéricas da capital.

A Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) propôs, na sexta (9), um novo reajuste de 7% aos bancários na Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e nos auxílios refeição, alimentação, creche, mais abono de R$ 3,3 mil, em reunião realizada em São Paulo.

A proposta foi rejeitada ainda na mesa de negociação e a greve iniciada na terça (6) continua por tempo indeterminado, segundo o sindicato.

O sindicalista informou que 30% dos serviços essenciais estão funcionando como determina a legislação. “Estão funcionando os caixas eletrônicos, processamento de dados, compensação, correspondentes bancários. Até o fim da greve, os clientes devem procurar os meios alternativos para fazer suas transações”, explicou. Com informações G1.