Coluna Bom Dia

Escondida

Por que a deputada Jéssica Sales foi se esconder no alto Juruá exatamente no dia de votar a cassação de Eduardo Cunha? Onde esta a corajosa deputada que invocou o pai e o Acre na votação do impeachment de Dilma? Amarelou? Fugiu da raia?

Eleita

A deputada não é eleita para fazer comício no Juruá, é eleita para votar no Congresso. Ela fugiu dessa responsabilidade desde que o processo de Cunha entrou em pauta. A deputada está com o rabo preso? Ou será alguém de sua família? Pelo menos fizesse como os corajosos, mas equivocados deputados que assumiram o voto a favor de Cunha, não a covardia da ausência.

Cobrança

A deputada foi cobrada duramente ontem em seu facebook e deu o silêncio como resposta. Começa mal, muito mal a deputada do Juruá sua vida política. Ela tem, sim, obrigação com os seus eleitores de se explicar, de justificar suas atitudes. Ela não fala por ela, mas por um mandato dado pelo povo do Acre.

Vergonha

Jéssica Sales foi a única vergonha da bancada. Os demais sete deputados cumpriram sua missão e se somaram aos 450 que mandaram Cunha para a lata de lixo da história. Parabéns a todos.

Abandonado

Ver o ex-todo-poderoso Cunha abandonado no plenário, com meia dúzia de gatos pingados do baixo clero ainda lhe fazendo rapapés foi um espetáculo dantesco. O arrogante foi desprezado e humilhado. E teve que ouvir algumas verdades de seus pares indignados.

Prisão

A prisão de Nilson Areal, em Sena, mostra a situação da campanha política por lá, onde ninguém confia em ninguém, onde os segredos vazam pelos poros. Areal passou mal e foi internado no hospital até se recuperar. Deve ter que cumprir pena longa.

Bujari

No Bujari, finalmente, acabou a novela do Padeiro, agora, oficialmente fora da disputa, substituído pelo filho. E as investigações no interior trarão ainda mais noticias.

Acrelândia

Em Acrelândia, o prefeito Jonas Dales foi afastado. Em Brasileia, o prefeito também afastado corre o risco de prisão. E a população querendo melhorias de vida, mais Saúde, mais Educação.

Ataques e bicicleta

Enquanto a deputada Eliane se preocupava em denunciar ataques pelas redes e mobilizar militantes, o assunto que tomou conta do facebook neste fim de semana foi a cicleata de Marcus Alexandre, com recorde de compartilhamentos e transmissão ao vivo pela web. Em um clima de paz e alegria. Talvez seja a diferença de enfoque de campanha.

Destaque

O líder do PT, deputado Afonso Florence, na Câmara, durante encaminhamento da votação pela cassação de Eduardo Cunha, destacou de público a participação do deputado acreano Leo de Brito no Conselho de Ética, como primordial para que se tivesse chegado à votação de ontem.

Elogios

Leo de Brito foi muito cumprimentado por outros parlamentares por sua posição sempre firme e coerente a favor da cassação de Cunha.

Moisés

O deputado Moisés Diniz (PCdoB) deu entrevista logo depois de votar pela cassação, dizendo que ontem era um começo do processo de moralização das estruturas políticas.

Com a ministra

O governador Tião Viana encontrou-se ontem com a nova presidente do STF, ministra Carmem Lúcia. Foi uma visita de cortesia pela posse, mas também debateram o uso do dinheiro acumulado no Fundo Penitenciário, que deveria servir para o combate à violência no país.

Desejo

Carmem Lúcia já manifestou a intenção de cortar despesas burocráticas e incentivar o uso das verbas para a prestação jurisdicional. O Acre tem planos e projetos realistas para usar esse dinheiro.

Eletroacre

No grande pacote de privatização, a Eletroacre será mesmo entregue aos chineses, como é o desejo do presidente Temer e do ministro das Relações Exteriores, José Serra. Para os acreanos, fica aquele ditado, não importa a cor do gato desde que cace ratos, ou não importa quem seja o dono, desde que funcione.

Salve

Para comemorar a decisão da privatização, um blecaute atingiu onze municípios acreanos. Bom começo.

No Juruá

O senador Jorge Viana estará no Juruá neste fim de semana, em apoio às candidaturas de Frente Popular. Era para ter sido no último sábado e domingo, mas a temperatura em Brasília exigiu a presença do senador por lá.

Voos

Jorge já pode anunciar, quem sabe, neste fim de semana, o início da venda de passagens diurnas para o Acre. Acabando com os voos corujões. O Acre merece.

Decibéis

A Justiça Eleitoral está preocupada com o volume da propaganda dos carros de som, seja com os jingles e novelinhas horrorosos que enchem a cabeça dos eleitores, seja com as baixarias ditas nos comícios a altos brados. Há uma recomendação aos partidos para que fiscalizem essa poluição sonora. Pode dar multa.

Sumiu

Cadê o dinheiro das prefeituras? Sumiu. É que muitas prefeituras não estão escolhendo as verbas previdenciárias devidas e com isso, inadimplentes, ficaram sem receber a segunda parcela do FPM que caiu na segunda-feira.

Gastos

Muitos prefeitos não estão nem aí para isso e gastam o que têm e o que não tem. Parece que o exemplo das prisões recentes não os preocupa.

Fujão

Ontem, em Minas, um prefeito afastado do cargo e preso se mostrou tão liso, mas tão liso, que conseguiu fugir do carro da Polícia Federal. Se a moda pega…

ICMS

Outras prefeituras estão se segurando coma verba de ICMS que o Governo do Estado repassa aos municípios toda terça feira. Sena Madureira, por exemplo, usa esse dinheiro para pagar o posto de gasolina.

Espera

O dono do combustível já fica esperando o pagamento. Não pagou na terça-feira, a bomba fecha e nenhum carro da prefeitura abastece. É assim que a banda toca.

Brilho!

O filho de um soldado da borracha e de uma dona de casa de Cruzeiro do Sul tinha tudo para ter uma vida de limitações e sofrimento, A falta de oxigenação causou danos cerebrais à criança, causando paralisia dos braços. Mas este acreano não nasceu para lamentar, ele nasceu para brilhar!

Medalha

Edson Pinheiro, orgulho de sua terra, foi o primeiro acreano a conseguir uma medalha individual em jogos Olímpicos ou paralímpicos! Ele foi bronze no atletismo, 100 metros rasos, para atletas com paralisia cerebral.

Luta

A vida não foi fácil para Edson, que teve que deixar o Juruá, foi para Rondônia, capinou terrenos, trabalho em construção, mas descobriu seu destino no esporte. Depois de um quarto lugar em Pequim, enfim, o pódio! Parabéns a ele, que sirva de inspiração para tantos que, mesmo com as dificuldades, não desistem de seus sonhos.

De volta

Edson ainda volta à disputa do salto em distância. Mas, do seringal para o pódio, a distância que já saltou é que é recorde.

Menores

Curiosidades eleitorais: Campo Grande é a capital mais disputada, com 15 candidatos a prefeito nestas eleições. Rio Branco e João Pessoa são as menores, com apenas quatro postulantes.

Eletroacre

Duas informações que importam aos acreanos no anúncio do governo Temer para infraestrutura: a Eletroacre será vendida no 2º semestre de 2017: se for, já que só da prejuízo – e um trecho da BR-364, via importantíssima para o Estado, será repassado a iniciativa privada. Esse trecho está em Goiás.

MEI

Apesar de levantamentos atuais indicarem aumento na quantidade de empresas formais no Brasil e melhorias no ranking de tempo para abertura do Micro Empreendedor Individual (MEI), os dados não mostram a efetiva regularidade dessas com as fazendas públicas municipais, estaduais e o INSS, diz um levantamento do governo.

Inadimplência

A inadimplência entre as MEI passa dos 60%. Para as prefeituras, que vivem de raspas, o número representa uma tragédia.

Bancos

A Caixa, banco oficial do município, tem sérias dificuldades para garantir acesso aos milhares de funcionários municipais de Rio Branco As filas nas agências são enormes, boa parte dos caixas fica inoperante e as ofertas do BB atualmente tem sido convidativas. A Caixa pode perder.

Fogo

Vê-se pelos mapas que são muitas as áreas críticas de queimadas no Acre mas triplíce fronteira está ardendo em chamas. E não há muita coisa que se possa ser feita a não ser esperar por chuvas mais fortes.

Fechada

No fechamento da coluna, o pessoal de Vista Alegre do Abunã informa que a BR-364 vai permanecer fechada naquela localidade, hoje, por protesto dos moradores contra a empresa Vivo, que tem se recusado a atender as reivindicações sobre a telefonia. Dizem que o descaso é insustentável.

Afeta

Pena que o protesto não afete a companhia de telefone como afeta a população. Afinal, se precisar se comunicar, a empresa telefona e não precisa ir lá.