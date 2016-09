Obras da pista do aeroporto serão concluídas em outubro

Em reunião com o presidente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Antônio Claret de Oliveira, em Brasília, nesta terça-feira, 13, o governador Tião Viana anunciou que o órgão deve concluir as obras da pista do Aeroporto Internacional Plácido de Castro, em Rio Branco, até o dia 20 de outubro próximo.

A partir da liberação da pista, será dado início aos voos diurnos, que devem operar na rota Rio Branco – Brasília. As obras do aeroporto são realizadas a partir de investimentos do governo federal – garantidos e liberados no governo Dilma – e contam com o apoio do Estado.

Em sua totalidade, a obra da Infraero em Rio Branco está orçada em R$ 150 milhões, e já entregou parte da reforma da pista em dezembro do ano passado, restando agora a ampliação do saguão e o terminal de passageiros. Com a reforma completa, o aeroporto de Rio Branco terá uma identidade visual mais acreana.

O governo do Estado é responsável pelo paisagismo do espaço, além de interceder pela movelaria para a praça de alimentação. Para tanto, Tião Viana tratou com a equipe da Infraero e ficou firmado que toda a obra utilize madeiras regionais, com a aquisição feita no mercado local.