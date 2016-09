Tião Viana se reúne com ministro da Fazenda para buscar saídas para a perda de repasses

Dando continuidade à série de agendas do Estado em Brasília, nesta terça-feira, 13, o governador Tião Viana e outros 17 governantes se reuniram com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. A conversa foi para pedir ajuda do governo federal na compensação das perdas do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e pagamento do Fundo de Apoio à Exportação (FEX).

Os governadores intervêm pelo compartilhamento das receitas com repatriação, a fim de recompor parte das perdas com o FPE, que caiu fortemente a partir da desaceleração econômica do país.

Meirelles disse que irá analisar a proposta dos governadores, rever o que havia sido colocado anteriormente, assim como os pleitos, e o agravamento da situação de alguns estados para, em seguida, dar procedimento à demanda. Entre os encaminhamentos finais, ficou acordada a solicitação de uma nova agenda dos governadores com o presidente Michel Temer.