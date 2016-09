Policia Civil prende três por estupro e homicídio em Tarauacá

A Polícia Civil no município de Tarauacá, localizado a 430 km de distância da capital, identificou e prendeu três pessoas sob acusação de prática dos crimes de estupro e homicídio. Foram presos: Antônio Pedro Cachambu Kaxinawá, 42, pela prática de estupro, Irinilde Melo de Lima, 30, Raimundo Nonato Vale do Nascimento, 20, ambos acusados de cometerem homicídio. Este último é o suspeito pelo cometimento do crime no município de Jordão.

“Essa ação da Polícia Civil aqui no município conseguiu tirar de circulação essas pessoas que são uma ameaça a população, elementos esses que devem ser privados de liberdade e convívio social”, disse o delegado José Obetanio.

Os presos foram encaminhados ao presídio Moacyr Prado, e colocados a disposição da justiça.