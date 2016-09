Retomada de voos diurnos para o Acre será em outubro, afirma Jorge Viana

Senador conversou com presidente da Gol Linhas Aéreas, que aguarda apenas autorização da Anac para iniciar a venda de passagens

O senador Jorge Viana voltou a cobrar da tribuna do Senado nesta terça-feira (13) a entrega das obras da pista de pouso e do terminal de passageiros do aeroporto de Rio Branco. O parlamentar conversou com a direção da Gol Linhas Aéreas e confirmou que a empresa aguarda apenas autorização da Agência Nacional de Aviação (Anac) para iniciar a venda de passagens de voos diurnos para o Acre, que deverão ser oferecidos três dias da semana: segunda, quinta e sábado.

A previsão da Infraero é de que as obras sejam inauguradas até o dia 20 de outubro, quando então as companhias aéreas poderão oferecer voos diurnos para a população. Jorge Viana lembrou das muitas audiências e reuniões que participou desde que iniciou essa luta e destacou o envolvimento pessoal do governador Tião Viana para conseguir execução da obra no aeroporto, orçada em R$ 150 milhões, executada ainda no governo da presidente Dilma Rousseff.

“Não é uma luta desse ano, do ano passado, é desde o início do mandato. Não tem sentido o Acre ser o único estado com oferta de voos só de madrugada, sem nenhuma outra opção. A obra iniciou há mais de dois anos e o aeroporto ainda funciona de maneira limitada. A situação se agravou com a crise econômica, que reduziu oferta de voos. O deputado federal Alan Rick encampou nossa luta junto com outros colegas parlamentares. E já visualizamos algumas conquistas importantes”, declarou o parlamentar em discurso.

Entre os avanços citados pelo senador está a troca da aeronave que faz o trecho Rio Branco/Cruzeiro do Sul. Desde o início deste mês, a Gol passou a operar com a aeronave Boing 737-800, que acomoda 177 passageiros e representa um aumento de 29% no número de lugares ofertados se comparado ao modelo anterior. A manutenção dos voos para Cruzeiro do Sul também foi garantida graças à ação do governador que reduziu a alíquota de ICMS para o combustível de aviação.

Jorge Viana disse que também trabalha para garantir a retomada dos voos no trecho Rio Branco/Manaus e ainda garantir que outras companhias aéreas possam ampliar a oferta de voos para o estado. “A população do estado não aguenta mais pagar passagens caras, ter baixa oferta de voos e um serviço ocorrendo exclusivamente nas madrugadas”, protestou o senador