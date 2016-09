Marido coloca esposa à venda na internet

Simon O’Kane, de 33 anos, virou assunto em todos os cantos do mundo ao colocar a mulher à venda. O britânico fez um anúncio bem detalhado no Ebay, um site de vendas, comparando-a com um produto “de segunda mão”. Estipulou um preço: quem desembolsasse 65 mil libras (cerca de R$ 283 mil), levaria Leandra. “Ofertas são bem-vindas, e posso considerar uma troca por um modelo mais novo”, dizia o texto.

Segundo O’Kane, a ideia de vender Leandra veio depois que ele “adoeceu” e ela não deu muita bola para a situação. O britânico, que mora no condado de Yorkshire, na Inglaterra, alega que passou mal após um dia de trabalho e Leandra apenas lamentou por ele. “Então eu pensei: vou colocá-la à venda”, conta.

No anúncio, ele deixou claro os defeitos e as qualidades. Ele classificou a esposa como “usada, porém com uma carroceria decente, além de boas habilidades na cozinha” .

Alguns amigos entraram na brincadeira, fazendo perguntas sobre a quilometragem e manutenção.