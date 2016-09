Governo Temer anuncia venda da Eletrobras Distribuição Acre

A Eletrobras Distribuição Acre está na lista de projetos que devem ser leiloados a partir de 2017.O anúncio foi feito nesta terça-feira (13) pelo governo Michel Temer e inclui ainda outros 33 projetos nas áreas de energia, aeroportos, rodovias, portos, ferrovias e mineração.

O objetivo, segundo Temer, é reaquecer a economia e estimular a criação de empregos através da ampliação de investimentos.

Presidente da distribuidora no estado, Ricardo Xavier, diz que a notícia não o pegou de surpresa. “Desde julho, a assembleia dos acionistas da Eletrobras decidiu por fazer a venda das distribuidoras até 31 de dezembro de 2017”, salienta.

Ele também diz não acreditar que a mudança provoque impactos significativos. “Vejo com naturalidade, como funcionário de carreira da empresa, o serviço vai continuar. Não vejo nada diferente com relação a quem seja o dono da concessão. O que foi colocado é que para os consumidores não vai fazer diferença alguma”, afirma.

No dia 22 de julho deste ano, cerca de 760 servidores da Eletrobras no Acre paralisaram as atividades, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, como forma de protestar contra a proposta de privatização.

“O pior prejuízo é para a sociedade com o aumento exorbitante de tarifas e precarização ainda mais dos serviços, sem contar as demissões em massa. As que foram privatizadas no Norte não melhoraram em nada e a população saiu perdendo”, afirmou recentemente o diretor do sindicato dos urbanitários, Mauro Bezerra.

A previsão do governo Temer é que parte dos projetos sejam leiloados em 2017 e, outra, no primeiro semestre de 2018. As maiores novidades do programa, batizado de Crescer, estão na área de saneamento básico, com a concessão das companhias de água e esgoto em três estados: Pará, Rio de Janeiro e Rondônia. Esses projetos entraram no programa a pedido dos governos estaduais.

O governo também anunciou a venda da Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex), espécie de raspadinha virtual.

De acordo com o secretário-executivo do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Moreira Franco, a meta do governo é arrecadar R$ 24 bilhões com concessões apenas em 2017.

O governo Michel Temer não deve manter nos próximos leilões a regra de escolha da proposta vencedora pela menor tarifa. Essa regra foi adotado em concessões feitas pelo governo da ex-presidente Dilma Rousseff e permitiu, por exemplo, preços mais baixos de pedágio em rodovias.