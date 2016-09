Semana de Ciência e Tecnologia e Viver Ciência são abertas

A 13ª Semana de Ciência e Tecnologia será realizada neste ano entre os dias 13 e 25 de setembro, no Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre (Ufac). O evento é promovido paralelamente com a Mostra de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Acre – Viver Ciência -, prevista para o período de 13 a 15.

Com a temática “Ciência Alimentando o Brasil”, a semana trará em sua programação palestras, minicursos, oficinas, experimentos científicos, pôsteres, artigos e atividades culturais e recreativas.

Para a governadora em exercício Nazareth Araújo, a contribuição do conhecimento científico e tecnológico voltado aos saberes e conhecimentos da Amazônia devem pontuar o debate da 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) e do Viver Ciência.

“Estas são oportunidades para expansão de conhecimento. Serão dias ricos de troca de experiência. Teremos várias amostras e feiras que irão acontecer. O Acre hoje tem grande potencial na área de a ciência e tecnologia”, disse Nazareth Araújo.

Evento simultâneo

O evento é realizado simultaneamente em todo o Brasil, e tem como objetivo trazer à sociedade uma jornada científica que reúna os melhores trabalhos de estudantes das universidades e instituições de pesquisa, aproximando a comunidade de conhecimento científico.

Segundo o secretário de Estado de Educação, Marco Brandão, várias instituições ajudaram a levar para o espaço o resultado do trabalho que vem sendo feito que visam mudar a lógica do aprender e do ensinar nas escolas acreanas.

“O nosso foco é aprender fazendo, experimentando, sendo protagonista do conhecimento, essa é a grande riqueza desse trabalho. Esse é o resultado do que vem sendo feito nas escolas”, disse Brandão.

Renata Souza, secretária de Estado de Ciência e Tecnologia, destacou que na 13ª edição da Semana de Ciência e Tecnologia os eventos atendem desde crianças ao público adulto.

“Este ano nosso foco foi voltado para as palestras e minicursos, todos focados na área de segurança alimentar aliados a ciência e tecnologia”, contou.