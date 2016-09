Primeiro e segundo colocados duelam em “final antecipada”

A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro vai contar com um duelo entre Palmeiras e Flamengo, líder e vice-líder do torneio. Os dois se enfrentam em partida considerada “final antecipada”.

O time paulista tem 47 pontos, um a mais que o carioca e cinco a mais que o Atlético-MG.

A briga pelo topo costuma ter partidas marcadas por jogadas ríspidas, lances memoráveis e decisões polêmicas.

Desde 2003, quando o campeonato passou a ter pontos corridos, cinco vezes o líder e o vice-líder se enfrentaram no segundo turno com a primeira posição em jogo.

Escalação

Com dores musculares na coxa esquerda, Gabriel Jesus, vice-artilheiro do Brasileiro, com dez gols, pode ficar fora da partida. A decisão oficial só será anunciada pouco antes da partida.

PALMEIRAS – Jaílson; Jean, V. Hugo, Mina e Zé Roberto; Tchê Tchê, Gabriel, Moisés (C. Xavier); Dudu, R. Guedes e Gabriel Jesus (Rafael Marques). T.: Cuca

FLAMENGO – Muralha; Pará, R. Vaz, Réver e Jorge; M. Araújo, W. Arão, Everton, Gabriel e Diego; L. Damião. T.: Zé RicardoEstádio: Allianz Parque, em São Paulo/Árbitro: André de Freitas (GO)/TV: 21h45, Globo (exceto SP)