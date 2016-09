Milk-shake Ovomaltine será exclusivo do McDonald’s

Um dos produtos mais prestigiados da rede de fast-food Bob’s, o milk-shake de Ovomaltine agora é exclusividade do McDonald’s, que firmou um contrato de exclusividade. A bebida será lançada hoje pelo concorrente, segundo reportagem do Correio 24 Horas.

O milk-shake de Ovomaltine foi lançado em 1959 pelo Bob’s, que desde de 2005 é o único a comercializar o produto. Contudo, com término do contrato, o McDonald’s aproveitou para inserir a marca em seu menu, apesar de já usar o nome Ovomaltine em outras sobremesas desde 2009.

De acordo com Roberto Gnypek, vice-presidente de marketing da rede no Brasil, essa será uma adição permanente: “É um contrato de longo prazo. Não é uma edição limitada. Queremos fazer do shake de Ovomaltine um clássico do McDonald’s, como o Big Mac e o Quarteirão com Queijo”, disse ao conversar com o jornal O Estado de S. Paulo.

A empresa realizou uma série de pesquisas que revelaram que a bebida era a mais pedida pelos consumidores – que compravam sanduíche no McDonald’s e o milk-shake no Bob’s. “Era um desejo antigo do nosso consumidor. Só não colocamos antes no menu porque a marca não estava disponível”, explicou Roberto.

No entanto, o Bob’s continuará a comercializar a bebida, porém com um nome diferente. A rede está autorizada a usar o ingrediente na receita, mas não poderá divulgar o nome da marca, que será substituído pela palavra “crocante” em seu menu. “Nós optamos por não renovar o contrato de exclusividade. Isso seria um investimento desnecessário, que pesaria no bolso do consumidor”, disse Marcello Farrel, diretor geral do Bob’s.

“As nossas pesquisas apontam que o Bob’s é top of mind na categoria de shakes e não o insumo (Ovomaltine). É a nossa fórmula que é considerada imbatível”, concluiu.