Prefeitos comandavam esquema que desviou 2 milhões dos cofres públicos

Por ordem da Justiça a Polícia Federal no Acre prendeu nesta quarta feira (14), os prefeitos Roney Firmino (PR), de Plácido de Castro, Rivelino da Silva (PR) de Santa Rosa do Purus e, mais dois pregoeiros e o secretário de finanças de Santa Rosa, acusados de comandarem um esquema fraudulento em prestação de serviço, que desviou 2 milhões de reais.

A justiça também mandou prender o prefeito de Bujari, Tonheiro Ramos, do PT, mas até o fechamento desta reportagem, o administrador não havia sido encontrado pelos agentes.

A prisão dos prefeitos e dos demais acusados aconteceu dentro da 2ª fase da operação Labor, onde foram cumpridos 6 mandados de prisão, 6 de busca e apreensão e um mandado de condução coercitiva, quando a pessoa é levada pelos agentes para depor.

Durante entrevista coletiva na superintendência da PF em Rio Branco, o delegado Frederico Ferreira, que comandou as investigações, disse que o mentor intelectual do esquema era o prefeito de Plácido de Castro, Roney Firmino, que aliciava os demais prefeitos para também entrarem no esquema.

Ferreira disse que juntos, os administradores desviaram cerca de R$ 2 milhões, e já haviam empenhado outros R$ 10 milhões para canalizarem na fraude.

Como funcionava o esquema

Segundo o delegado, os prefeitos atuavam em parceria com donos de empresas de serviços terceirizados e pregoeiros públicos.

Os prefeitos abriam licitações para contratar mão de obra teceirizada, escolhiam as empresas e definiam com os empresários o valor da propina que iriam receber.

Os empresários contratavam funcionários fictícios e recebiam os valores sem ter prestado o serviço, repassando posteriormente para os prefeitos o valor combinado.

“Temos uma prova de um depósito de 30 mil reais na conta de um dos prefeitos presos feito por uma das empresas investigadas”, disse Ferreira.

Os pregoeiros, segundo o delegado, agiam no processo de fraude da licitação, facilitando o certame para a empresa previamente escolhida.

Prefeito de Plácido comandava o esquema

O delegado ainda explicou que o esquema começou a ser investigado em 2013, na cidade de Brasiléia, de lá a investigação se espalhou para as demais prefeituras porque foram encontrados indícios de irregularidades.

Durante as investigações, a PF descobriu que Roney Firmino, prefeito de Plácido de Castro, foi o primeiro gestor a operar o esquema de fraude e aliciar os demais prefeitos investigados para entrarem no esquema.

Ainda durante as investigações, ficou provada a contratação das mesmas empresas pelas três prefeituras, o que reforçou a tese de formação de quadrilha.

O advogado de Firmino, Júnior Feitosa, disse que a prisão foi arbitrária e que pediu acesso ao processo para preparar o pedido de relaxamento da prisão. Feitosa assegurou que o prefeito vai provar durante o processo que não praticou nenhum ilícito.

Prefeito de Bujari está foragido

Dos tres prefeitos com prisão preventiva decretada, Tonheiro Ramos, do Bujari foi o único que os agentes da PF não conseguiram encontrar. De acordo com o delegado Frederico Ferreira, o advogado de Tonheiro se comprometeu em apresentar o acusado ainda nesta quarta feira.

Todos os presos vão responder pelos crimes de peculato (desvio), falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Todos ficarão presos á disposição da justiça na carceragem da PF, em Rio Branco.