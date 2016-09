PF prende prefeitos de Plácido de Castro, Santa Rosa e do Bujari

Os prefeitos de Plácido de Castro, Roney Firmino (PR), e o de Santa Rosa, Rivelino Mota (PR) e do Bujari Tonheiro Ramos (PT) foram presos hoje, na segunda fase da Operação Labor, que investiga uma organização criminosa acusada de fraudar licitações. Os três prefeitos presos já estão presos na sede da policia federal.

O delegado da PF e coordenador da operação, Frederico Ferreira, informou hoje cedo, em entrevista coletiva, que três empresas estavam envolvidas no esquema e detalhou como era o esquema fraudulento que funcionava nas três cidades do Acre. Segundo ele, “os prefeitos eram o vértice hierárquico da organização criminosa. Querendo desviar o dinheiro público, encontravam um empresário disposto a emitir notas superfaturadas. Faziam um acordo prévio com esse empresário, levava esse acordo para o pregoeiro, que, juntamente com o prefeito e empresário, forjavam um processo de licitação”.

Para justificar as ações, diz o delegado, durante a execução, eram expedidas notas fiscais de serviços que não eram prestados e o dinheiro era entregue em espécie aos prefeitos das três cidades, comprovando a fraude. Os desvios, nas três cidades, podem ultrapassar R$ 2 milhões.

Segundo a polícia Federal, prepostos movimentavam o dinheiro para uma pessoa indicada pelo prefeito, para esposas ou até mesmo o próprio prefeito. “Teve caso de transferência de R$ 30 mil para um dos prefeitos. Essa era a dinâmica aplicada”, afirmou o delegado Frederico Ferreira.

A operação Labor da Polícia Federal teve inicio no dia 12 de julho deste ano e cumpriu 12 mandados judiciais – quatro de conduções coercitivas, quatro de busca e apreensão, e outros quatro de prisão. O processo apura ainda os crimes de associação criminosa e frustração de direitos trabalhistas. As investigações mostraram um suposto acordo entre empresários, com quatro CNPJ’s, que simulavam uma concorrência em processos de licitação para contratar com o poder público. Tais contratos em todas as esferas teriam ultrapassado os R$ 12 milhões. De acordo com o delegado, o primeiro idealizador do esquema foi o prefeito de Plácido de Castro, o qual aliciava os demais. Sua relação era mais clara com o prefeito de Santa Rosa e menos com o de Bujari, mas Tonheiro Ramos também estava no esquema. Hoje, foram cumpridos 13 mandados, sendo 6 de prisão, 6 de busca e apreensão e uma condução coercitiva. O prefeito de Plácido de Castro, Roney Firmino, e de Santa Rosa, Rivelino Mota, foram presos na operação. O prefeito Tonheiro, Raimundo Ramos, do Bujari, também deveria ser preso, mas não foi encontrado. Sua assessoria informou que o prefeito teria passado mal pela manhã e, por isso, teria ido ao hospital.

Os advogados dos prefeitos preferiram não comentar o caso, aguardando mais informações e a audiência de custódia dos prefeitos, para saber se será fixada fiança ou se eles permanecerão detidos. Neste caso, as bancas de defensores devem impetrar habeas corpus no Tribunal de Justiça.

Nota

O PT divulgou nota oficial apoiando as investigações, mas destacou que é necessário respeitar as garantias constitucionais da presunção da inocência e o amplo direito de defesa dos citados nos mandados, para que não ocorram injustiças. O partido diz que não concorda, sob hipótese alguma, com qualquer conduta que culmine em corrupção;

“Nossas administrações são orientadas e devem – em qualquer circunstância – se colocar à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos. Não compactuamos com o silêncio seletivo, o que nos difere dos nossos adversários no modo de ação, vide as recentes operações envolvendo escândalos milionários em prefeituras administradas pela oposição, especialmente o PMDB, cujas lideranças optam pelo silêncio e inércia diante os ocorridos”, diz a nota.