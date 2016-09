Produtores devem entregar Imposto Territorial Rural até 30 de setembro

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) alerta os produtores rurais – pessoa física e jurídica – que o prazo para entrega da declaração do Imposto Territorial Rural (ITR), referente ao exercício 2016 vai se encerrar no dia 30 de setembro.

As Federações de Agricultura dos Estados estão preenchendo gratuitamente a declaração dos produtores rurais cadastrados no Sistema sindical da CNA. “É importante lembrar que a declaração deve ser entregue a Receita Federal dentro do prazo, não havendo prorrogação”, alerta a CNA.

A declaração deve ser entregue junto com Ato Declaratório Ambiental – ADA 2016, que também é obrigatória, e deve ser feita até o dia 30 de setembro.