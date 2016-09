Caminhoneiros arrebentam bloqueio de fogo em vista alegre do abunã

O distrito de Vista Alegre do Abunã já está ficando famoso por fazer bloqueios na BR 364. Vários motivos e vários bloqueios na história, contudo nesta terça feira 13 de setembro 2016, os moradores, já sem telefones fixos e sem internet por aproximadamente 20 dias consecutivos, e por várias interrupções anteriores.

resolveram bloquear a BR 364 mais uma vez, contudo eles não contavam com a ousadia dos caminhoneiros, arriscando suas vidas e seus caminhões resolveram passar por cima do bloqueio com fogo e tudo.

Foi uma cena de muito perigo para todos que estavam por perto, pois a velocidade dos veículos era grande para vencer o fogo, momento em que a fumaça tomava conta da pista trazendo risco para quem estava às margens da BR, sem contar com o perigo de colisão entre eles.

VÍDEO DO ROMPIMENTO DO BLOQUEIO

*Mão Amiga