Abertas as inscrições para o Startup Weekend Rio Branco

As inscrições para a terceira edição do Startup Weekend Rio Branco estão abertas. O evento será realizado na capital entre os dias 23 e 25 de setembro, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). As inscrições custam R$ 80 e podem ser feitas online.

Ao todo, serão 54 horas de Startup, quando empreendedores, designers, administradores de empresa, publicitários e entusiastas da área de inovação se reúnem para formar novas empresas, por meio do compartilhamento de ideias, formação de equipes e criação de protótipos de produtos.

O evento é realizado em todo o Brasil, e tem como proposta dispor um ambiente aos participantes onde eles podem expor suas ideias.

As melhores iniciativas serão trabalhadas por equipes ao longo de todo o final de semana, com apoio de mentores especialistas na área de tecnologia. Ao final, os projetos são apresentados ao júri técnico, que escolherá as melhores equipes.

O Startup Weekend Rio Branco faz parte de uma programação extensa, alusiva à Semana de Ciência e Tecnologia.

“Além do Startup Weekend, promovemos também o primeiro Startup Juruá, que será realizado em Cruzeiro do Sul. Neste ano, já tivemos, ainda, três Hackathons Universitários e teremos mais dois em outubro”, ressalta a secretária de Estado de Ciência e Tecnologia, Renata Souza.