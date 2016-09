Casal utiliza sacola plástica no lugar de camisinha e vai parar no hospital

Dois jovens, estudantes universitários, foram parar no hospital com ferimentos graves após um ato inconsequente: eles utilizaram uma sacola plástica no lugar de camisinha na hora da relação sexual. O caso ocorreu no Vietnã.

O casal, que não teve o nove revelado, foi encaminhado ao hospital com lesão na região genital, além de sangramento. De acordo com o médico que atendeu os jovens, os dois utilizaram a sacola pois o menino ficou com “vergonha” de comprar a camisinha.

Os dois foram liberados após serem examinados e medicados com antibióticos.