TRE-AC analisa 100% dos registros de candidaturas dentro do prazo

Em razão das mudanças promovidas pela lei da Reforma Eleitoral, nº 13.165/2015, a Justiça Eleitoral teve pouco mais de 20 dias para analisar e julgar todos os registros de candidaturas recebidos para as Eleições de 2016.

Apesar do curto prazo, expirado nesta segunda-feira, 12, as zonas eleitorais da capital e do interior do Acre analisaram 100% dos registros e julgaram 99,68% do total, restando apenas 7 processos pendentes, relacionados a substituição ou a impugnação, que não puderam ser decididos ainda em razão do rito processual. A Corte Eleitoral, representada pelos membros do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), julgou todos os recursos apresentados até domingo, 11.

Do total de 2.312 registros julgados, 2.213 candidatos estão aptos a concorreram ao pleito deste ano, enquanto 99 foram considerados inaptos. Em Rio Branco, 301 candidatos estão aptos e 11 inaptos.

O presidente do TRE-AC, desembargador Roberto Barros, credita a celeridade aos juízes eleitorais, membros do Ministério Público Eleitoral, servidores das zonas e da secretaria do Tribunal, que de forma dedicada, elaboraram um planejamento para que o novo prazo fosse cumprido.

“Os nossos números refletem a maneira como todo o processo foi organizado. Os seminários realizados no interior, incentivando partidos a apresentarem os registros antes do prazo final; os agendamentos feitos pelas zonas para receberem os registros e até o deslocamento dos servidores da capital para darem apoio no interior foram muito importantes para alcançarmos esse resultado”, enfatizou.