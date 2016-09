Coluna Bom Dia

Sem vergonhice

A prisão de três prefeitos acreanos ontem, por fraudes em licitações e corrupção das bravas é a prova da política sem vergonha e da falta de caráter de políticos que precisam mesmo amargar a cadeia para pagar o que fazem com a população.

Roubo

Roubar dinheiro de cidades tão carentes como Plácido de Castro, Bujari ou Santa Rosa é muito cruel. Neste caso, não importa partido, ideologia, histórico. São todos pilantras. As provas são contundentes.

Merreca

Para lucrar R$ 30 mil, comprometem o pagamento de servidores terceirizados, pagam propina a pasteiros e empresários inescrupulosos e fraudam licitações. De pouquinho em pouquinho, desviam R$ 30 mil.

Quem são

O líder da quadrilha parece ser o prefeito Roney Firmino, de Plácido de Castro, que teria, segundo a PF, induzido seu colega Rivelino Mota, de Santa Rosa, a entrar no esquema. Depois, a eles se juntou o Tonheiro, do Bujari. Bandidos.

Esmiolas

Roubam o que podem e depois vão pedir ajuda do governo, reclamar de corte de recursos, de verba do FPM. Que a população desses municípios guarde bem esses nomes, de quem não vale o dinheiro que desvia.

Entendeu

Agora a coluna começa a entender a vocação de tantos políticos a se candidatarem a prefeituras de cidade quebradas. Nada está tão ruim que não se possa roubar mais um pouco.

Eleitores

Para os eleitores, fica a lição: não votem nesses senhores e muito menos em nomes apoiados por eles para a prefeitura. E cuidado até mesmo com os adversários deles. Não se pode confiar em ninguém no interior do Acre.

Trabalho

A Polícia Federal acreana fez um trabalho exemplar: não precisou de powerpoint e nem de forçar a barra. O esquema desmoronou por si só.

Candidatos

Roney Firmino e Rivelino Mora eram candidatos à reeleição. Agora, isso é passado. Resta a sua chapa tentar salvar os vereadores.

Aviso

Só para lembrar que A TRIBUNA antecipou a operação aqui mesmo nesta coluna, ao afirmar que pelo menos três prefeitos acreanos iriam enfrentar dias difíceis. E agora a coluna ainda diz mais: há pelo menos mais cinco prefeitos na berlinda, todos no eixo Sul do Estado.

Único

Segundo uma delação premiada de um dos empresários participantes do golpe, o único prefeito do Vale do Acre que não estaria ligado ao esquema seria Vareda, de Capixaba. Pelo menos dessa, ele teria escapado.

Longe

É por isso que em municípios como Epitaciolândia, Xapuri, Senador Guiomard, os candidatos querem distância dos prefeitos.

Defesa

A defesa do prefeito de Plácido de Castro questionou a veracidade da denúncia dizendo que a prefeitura não poderia ter contratado ninguém como afirmado, pois está sobrecarregada de processos trabalhistas. Explicação estranha. É exatamente esse o problema. Contrata-se, não paga, não dá direitos e a empresa de fachada quebra. Mas o dinheiro vai para o bolso de golpistas.

Solto

O ex-prefeito Nilson Areal, de Sena Madureira, está livre da prisão, por decisão da Justiça. Ele continua internado no hospital.

Bate-boca

Um grande bate-boca teve lugar ontem na Assembleia Legislativa, envolvendo a candidata do PMDB à prefeitura da Capital, Eliane Sinhasique e deputados da base do governo, principalmente Daniel Zen. Pelo menos Eliane mostrou que no debate não tem nada de coitadinha nem de vítima, como tenta se fazer.

Esqueceu

Aliás, a candidata esqueceu-se de avisar seus correligionários que o cara que a ofendeu era filiado ao DEM. Nas redes sociais, insiste em atacar o PT. Ela e alguns sites e blogs ligados à oposição. Empelo menos um deles, os leitores reagiram e cobraram seriedade, apontando a mentira das afirmações. Pegou mal.

Não quer calar

A pergunta que não quer calar: onde andará a deputada Jéssica Sales? Foi abduzida por um disco voador? Foi na balsa do Cunha e até agora não voltou? A verdade é que a deputada, a única parlamentar acreana ausente na votação da cassação de Cunha, não deu sequer satisfação para seus eleitores.

Página

Ontem, em sua página no Facebook, dezenas de comentários cobravam explicações de Jéssica Sales. A resposta foi o silêncio. Nenhuma postagem. Estaria a deputada envergonhada de sua posição? Arrependeu-se de ter fugido de suas responsabilidades?

Agentes

Agentes penitenciários de Cruzeiro do Sul ameaçam entrar em greve, pedindo de auxílio fardamento à contratação de mais gente. Perigoso. Uma categoria que precisa pensar bem antes de cruzar os braços.

Emergência

Os 14 estados do Norte e Nordeste que ameaçam decretar estado de calamidade pública podem abreviar a vida do governo Temer. Mas estão encontrando muitas dificuldades de negociação. Além da insensibilidade do ministro Meirelles, que nada quer dar a eles, o próprio presidente quer segurar a bola e não liberar sequer os R$ 7 bilhões mínimos.

Nada

O tal arrocho fiscal vale só para os pequenos: para São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná houve alívio. A resposta dos estados deve ser dura. Ainda terão muita saudade dos tempos antes do golpe.

Estratégia

Se bem que os ministros Geddel Vieira Lima e Eliseu Padilha defendem a teoria do fim do mundo: segurar as pontas do jeito que der até 2018 e deixar a bomba atômica explodir no colo do próximo presidente.

Interior

O governador Tião Viana viaja hoje para Feijó, Tarauacá, Porto Walter e região, com agendas administrativas e políticas. No fim de semana, participa de comícios no Juruá.

Tombo

O bom Dom Moacyr Grechi, arcebispo emérito de Porto Velho e eterno bispo de Rio Branco sofreu uma série de quedas no começo da semana. Machucando o rosto com certa gravidade. Mas, já está passando bem, em recuperação. Dom Moacyr é um lutador resistente.

Conversa

O governador Tião Viana, amigo antigo do bispo, ligou para se solidarizar e se por à disposição.

Notas

A nota do PT sobre a operação da PF, ontem, foi boa e coerente. No tom certo, evitou condenar, mas não defendeu atitudes equivocadas. Deu apoio à Operação que prendeu os prefeitos. No tom certo.

Proselitismo

Já a nota do PMDB, em vez de se restringir a apoiar a operação, foi em resposta a do PT e não se sabe se o partido apoia ou não a prisão e a ação da PF.

Seca

A secretaria Municipal de Saúde promove hoje, na seis de Agosto e próximo do Terminal Urbano, ações de divulgação de atitudes que podem prevenir doenças e acidentes, nestes tempos de muito calor e seca.

Dicas

Dicas simples sobre alimentação, higiene, ventilação, uso racional dos recursos podem fazer a diferença dentro de casa. A campanha e útil e oportuna.

Debate

Carlos Gomes, candidato a prefeito de Rio Branco pela Rede Sustentabilidade, vem tendo dificuldade para participar dos debates nos veículos de comunicação. Em um deles ficou de fora.

Incidência

O Acre tem uma das menores incidências de casos novos de tuberculose, com 295 registros em 2015, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Apesar disso, as organizações comunitárias de saúde pedem atenção ao problema.

Taques

Pedro Taques, governador do Mato Grosso, usa com frequência o Acre como comparação quando o tema é a guerra federativa. “Todos os meses nós fazemos reuniões com o presidente do Senado, com o presidente da República e nada ocorre. Estamos aguardando que sejamos tratados de forma igual, mas somos diferentes. Como posso comparar o estado de São Paulo com o estado do Acre?”, disse ele em reunião com governadores e o STF.

Voos

No mesmo período em que voltam os voos diurnos para o Acre, a Gol volta a voar para Buenos Aires. Com o voo para Rio Branco, a Gol amplia as frequências para Fortaleza e Manaus. As autoridades do Amazonas comemoraram todos esses feitos.

Pista

Mas usar a pista do aeroporto internacional de Rio Branco só em novembro. JV anunciou que ela fica pronta, depois de dois anos de obras, em outubro. Como as coisas na Infraero nem sempre são como se planeja…

Consternados

A bancada do PMDB acreano, Rocha e Alan Rick votaram favoráveis à cassação de Eduardo Cunha, mas, segundo consta, a maioria destes o fez sem muito gosto… Será? E a coluna ainda pergunta: Cadê a Jéssica?