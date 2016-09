Trio é preso em flagrante após roubarem celular de estudante

Um estudante estava caminhando para casa de um amigo de escola na noite dessa quarta-feira 14, no bairro Vila Ivonete, quando Kennedy Oliveira de Souza de 22 anos e José Carlos Batista e Silva de 23 anos, chegaram em uma bicicleta com um revolver, anunciaram o assalto e levaram o celular do jovem, que logo depois acionou o CIOSP.

Uma viatura do 5º Batalhão foi até o local e como o celular da vítima tinha rastreador, eles então acionaram e começaram a rastrear o celular e chegaram em uma casa no bairro Tancredo Neves.

No caminho para o bairro a polícia conseguiu prender a dupla, e a vítima reconheceu os dois, os acusados então levaram a polícia onde eles tinham deixado o aparelho, que já estava com outro acusado de nome André Gustavo Araújo que também foi preso por receptação.

Os três foram levados para delegacia de flagrante onde foi descoberto que os três tinham passagem por assalto e furto. O trio será levado para audiência de custodia onde serão soltos ou vão para o presídio.

Selmo Melo